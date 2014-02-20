Зі сцени Майдану оголосили, що до Будинку профспілок терміново потрібна швидка реанімація
09:21, 20 лютого 2014Політика
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На Майдані велика кількість поранених.
Зі сцени Майдану оголосили про те, що терміново необхідна швидка реанімація до Будинку профспілок.
Як передає кореспондент УНІАН, з Майдану звернулись до всіх медичних працівників міста Києва долучатись до Майдану, оскільки велика кількість поранених.
Як повідомляв УНІАН, 18 лютого у Києві поновилося протистояння правоохоронців і мітингувальників. З вечора 18 лютого і досі “Беркут” штурмує Майдан. Повідомляють про 28 загиблих і більш як тисячу поранених.
Сьогодні близько 9.00 мітингувальники пішли у наступ на правоохоронців організованими колонами.
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