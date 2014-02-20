Зі сцени Майдану оголосили, що до Будинку профспілок терміново потрібна швидка реанімація

Зі сцени Майдану оголосили про те, що терміново необхідна швидка реанімація до Будинку профспілок.

Як передає кореспондент УНІАН, з Майдану звернулись до всіх медичних працівників міста Києва долучатись до Майдану, оскільки велика кількість поранених.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого у Києві поновилося протистояння правоохоронців і мітингувальників. З вечора 18 лютого і досі “Беркут” штурмує Майдан. Повідомляють про 28 загиблих і більш як тисячу поранених.

Сьогодні близько 9.00 мітингувальники пішли у наступ на правоохоронців організованими колонами.