Біля парламенту - скупчення «швидких»

Біля Верховної Ради України на Грушевського, 5, - скупчення автомобілів «швидкої допомоги».

Як передає кореспондент УНІАН, у деякі з них були поранені правоохоронці. Частина «швидких» поїхала в сторону Європейської площі. Також в сторону Європейської площі біжать зі щитами «беркутівці».

Водночас біля парламенту розпочався мітинг Антимайдану, який відкрив Олег Калашников. На мітингу перед сценою перебуває близько 200 людей, але ще частина перебуває у Маріїнському парку, біля наметів.

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Також в сторону Європейської площі поїхали кілька пожежних машин.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого у Києві поновилося протистояння правоохоронців і мітингувальників. З вечора 18 лютого і досі “Беркут” штурмує Майдан. Повідомляють про 28 загиблих і більш як тисячу поранених.

Сьогодні близько 9.00 мітингувальники пішли у наступ на правоохоронців організованими колонами. Мітингувальники зайняли Жовтневий палац.

«Беркут» відійшов до вулиці Ольгінської і продовжує використовувати гранати зі сльозогінним газом. Мітингувальників на вулиці Інститутській близько 3 тисяч.