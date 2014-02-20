Між країнами ЄС запанував консенсус щодо реакції на події в Україні - Баррозу

Влада України несе особливу відповідальність у забезпеченні недопущення кровопролиття і збереження людських життів.

Таку заяву зробив голова Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу після зустрічі з прем'єр-міністром Чеської Республіки Богуславом Соботкою в Брюсселі, повідомляє Радіо Свобода.

«Між тим, демонстранти повинні зберегти мирний характер протесту. Негайне припинення насильства, змістовний діалог, що відповідає демократичним надіям людей України, - це єдиний шлях для вирішення політичної та інституційної кризи», - сказав Баррозу. «Мені приємно бачити, що між країнами ЄС запанував широкий консенсус в тому, як реагувати на цю ситуацію», - додав високопоставлений європейський чиновник.

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Чеський прем'єр, у свою чергу, зауважив, що його країна дуже стурбована ситуацією в Україні, і налаштована на «радикальний підхід щодо українського уряду».

«Я дуже радий, що Рада міністрів закордонних справ збереться сьогодні на екстрену нараду. Чеська Республіка готова підтримати загальний і радикальний підхід ЄС щодо української влади, тому що саме вона є відповідальною за припинення насильства і початок політичного діалогу», - заявив прем'єр-міністр Чехії.