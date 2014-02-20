У Черкасах співробітники СБУ палять документи

Як передає кореспондент УНІАН, на забарикадованих дверях висить оголошення «Вибачте за тимчасові незручності – ремонт!».

В той же час, сьогодні прес-служба прокуратури Черкаської області повідомила, що прокурор Черкаської області Геннадій Дем’яненко дякує черкащанам за витримку та спокій під час проведення мирних зібрань та закликає не піддаватися на провокаційні заклики та утриматися від порушень законодавства,

Також сьогодні черкаські активісти зафіксували факт, як у двір управління СБУ в Черкаській області люди у камуфляжах виносять якісь папери схожі на документи і палять. На відео, розміщеному в Youtube видно, як у дворі горить кілька багать і чоловіки перегортають папери, щоб краще горіли.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого у Черкасах більше 1,5 тисяч черкасців пікетували прокуратуру області з вимогою відкрити кримінальні провадження проти співробітників черкаського «Беркуту» за побиття протестувальників 23 та 27 січня.

Довідка УНІАН. Ввечері 23 січня активісти намагалися захопити приміщення Черкаської облдержадміністрації, однак їм завадили правоохоронці. За штурм Будинку рад міліція затримала та заарештувала 48 активістів.

27 січня вночі невідомі особи провели другу спробу захоплення будівлі Черкаської ОДА. Перед цим на Соборну площу приїхали учасники столичного Автомайдану. На захист будівлі вибігли бійці «Беркуту», які розігнали активістів Автомайдану і затримали 12 осіб. Усі підозрювані у масових заворушеннях в Черкасах 23 та 27 січня були звільнені від кримінальної відповідальності на виконання Закону України «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань», який набув чинності 17 лютого.