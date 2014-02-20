Аваков каже, що в Раді скоро буде кворум

Про це у «Фейсбуці» написав народний депутат від «Батьківщини» Арсен Аваков.

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«Депутаты собираются в Раду. Из разных фракций. Скоро будет кворум. Как соберемся, Кошулинский сможет открыть сессию и принимать решения! Нужно разрешать кризис и остановить кровь. Приняли все вместе очень важное - не уходить из Рады пока не примем все необходимые решения!» - написав він.

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У свою чергу Володимир Ар’єв написав, що прийшло «пару десятків регіоналів, є несподівані прізвища».