Міліції видали бойову зброю - Захарченко

Силовикам видано бойову зброю і вона буде застосована у відповідності до Закону України «Про міліцію».

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко у зверненні до громадян України.

Читайте такожАктивісти просять силовиків відловлювати снайперів«В рамках роботи Антитерористичного центру при Службі безпеки України мною підписані відповідні накази – правоохоронцям видано бойову зброю і вона буде застосована у відповідності до Закону України «Про міліцію»», - зазначається у зверненні.