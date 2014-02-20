Міліції видали бойову зброю - Захарченко
15:58, 20 лютого 2014Політика
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В.о. міністра внутрішніх справ Віталій Захарченко заявив, що правоохоронцям видано бойову зброю і її "буде застосовано відповідно до закону"
Міліціонерам дозволили застосовувати бойову зброю
Силовикам видано бойову зброю і вона буде застосована у відповідності до Закону України «Про міліцію».
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко у зверненні до громадян України.
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