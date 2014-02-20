Ще один нардеп вийшов з Партії регіонів

"Я не збираюся підтримувати жодну політичну силу, що має відношення до цього конфлікту. Я не підтримую ані їх справжніх цілей, ані тим більше засобів. Тому я оголошую про свій вихід із партії і фракції Партії Регіонів. Я залишуся безпартійним і позафракційними", - заявив Генадій Бобов.

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У заяві Бобова, переданій УНІАН, йдеться, що пролита в Києві кров, створена ситуація, яка поставила під сумнів соборність і незалежність нашої держави – це відповідальність всіх без винятку політичних сил.

"Хто стояв за всім цим процесом і міру вини кожного має встановити неупереджене слідство і суд", - підкреслив він.

"Я ніколи не мав і не хочу мати нічого спільного з людьми на чиіх руках кров, і в чиіх думках яких тільки влада. Мої виборці вибирали мене не для підтримки процесів, які штовхають Україну в хаос громадянського протистояння", - заявив Бобов.