Сьогодні на Майдані вбили журналіста Ігоря Костенко

Як повідомляє видання SportAtlantic,біля Жовтневого палацу у Києві упізнали тіло одного із загиблих. Ним виявився 22-річний студент-географ Костенко, уродженець Тернопільської області.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Києві протистояння між правоохоронцями і мітингувальниками загострилося.

Снайпери почали розстрілювати людей на Майдані. За даними прес-служби ВО «Свобода», загинуло понад 60 осіб

Адміністрація Президента і лідери опозиції звинуватили один одного у порушенні домовленості про перемир'я.

Читайте такожВ лікарні швидкої допомоги помер журналіст

В МВС заявили, що видало міліціонерам вогнепальну зброю, й вони мають право її застосовувати.

Департамент охорони здоров’я КМДА поінформував, що станом на 15.00 20 лютого за період з 18 лютого до закладів охорони здоров’я за медичною допомогою звернувся 551 учасник масових заходів, що відбуваються в центрі столиці. Госпіталізовано 332 осіб.

Станом на 15.00 до бюро судово-медичної експертизи доставлено 67 трупів.

З кінця листопада 2013, тобто з початку політичної кризи, в Україні потерпіли понад 167 журналістів.