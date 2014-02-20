Ідентифіковано 58 загиблих на Майдані (список)

Інформація станом на 19:00

1. Аратунян (Арутюнов - ?) Георгій Рівне приблизно 50 років 2. Байдовський Сергій Романович Луцьк 22 роки 3. Брезденюк Валерій Вінниця 50 років 4. Бондарчук Сергій Миколайович Старокостянтинів Хмельницької обл. 1961 5. Васильцов Віталій Валерійович Київська обл., Біла Церква 1977 6. Варениця Роман Михайлович Яворівський район Львівська область 14.12.1978 7. Веремій В’ячеслав Київ 32 роки 8. Войтович Назар Юрійович 1996 р.н. (на момент загибелі - неповнолітній) 9. Голоднюк Устим Володимирович Збараж, Тернопільська обл 1994 р.н. 10. Гочин (Точин - ?) Роман Ходорів 1969 р.н. 11. Гриневич Едуард Волинь 1985 р.н. 12. Жаловага Анатолій Григорович Львів 1980 р.н. 13. Захаров Володимир Костянтинович 57 років 14. Дворянець Антоніна Бровари 62 роки 15. Дигдалович Андрій 16. Дідич/Дідик Сергій Васильович Городенка (Івано-Франківська обл.) 44 роки 17. Дзявульський Микола Степанович Шепетівка 1958 р.н. 18. Жеребнев Анатолій Миколайович Рудки, Львівщина 19. Капінос Олександр Тернопільська обл., Кременець 10.03.1984 20. Кемський Сергій Керч 1980 21. Кіщук Володимир Юрійович Запорізька обл. 1956 р.н. 22. Корчак Андрій Львівська обл., Стрий 32 роки (інші дані - 17 років) чи 49 років 23. Костенко Ігор Ігорович Львів 22 роки 24. Коцюба Віталій Миколайович Львів 22 роки 25. Креман Іван Кременчук 26. Кульчицький Володимир Станіславович Київ 1949 р.н. 27. Мойсей Василь Михайлович Ківерці Волинської області 23.03.1992 р.н. 28. Мовчан Андрій 29. Наумов Володимир Григорович село Шевченко, Добропільського р-ну, Донецької області. 9 березня 1970 року 30. Опанасюк Валерій Рівне 31. Паращук Юрій Харків 1966 р.н. 32. Пасхалін Юрій Олександрович Черкаська обл. 1984 р.н. 33. Плеханов Олександр Вікторович 1991 34. Саєнко Андрій Степанович Фастів, Київська обл. 1972 р.н. 35. Сердюк Ігор Кременчук, Полтавська обл. 40 років 36. Сміленко Віктор Кіровоградська область, Бобринецький район, с.Борисівка 1961 р.н. 37. Смолинський Віталій Віталійович Уманський район, с. Фурманівка 38. Сольчаник Богдан Зиновійович Старий Самбір, Львівська обл. 1985 р.н. 39. Ткачук Ігор Михайлович Знам'янськ, Калінінградська область, Росія (Велика Кам'янка - ?) 1975 р.н. 40. Тур Іван Іванович Городок Львівсткої області 41. Ушневич Олег Михайлович Дрогобич 1982 р.н. 42. Хміленко (Чміленко - ?) Віктор Кіровоградська обл 1961 р.н. 43. Хурція Зураб 29.07.1960 44. Чаплінський Влад (Володимир - ?) Обухів 45. Черненко Андрій 35 років 46. Царьок Олександр Миколайович с. Калінін, Васильківський район Київської області. 47. Шаповал Сергій Борисович Київ 1969 р.н. (1968 - ?) 48. Шилінг Йосип Михайлович 14.02.1953 р.н. (інші дані - 1952 р.н.) Загиблі міліціонери 49. Булітка Василь Віталійович Київ 1986 50. Власенко Дмитро Олександрович Крим 1982 51. Гончаров Віталій Іванович Крим 1989 р.н. 52. Євтушок Володимир Володимирович Київ 1971 р.н. 53. Іваненко Олексій Миколайович Харків 1977 р.н. 54. Савицький Петро Анатолійович Київ 1972 р.н. 55. Теплюк Іван Іванович Чернігів 1993 р.н. 56. Третяк Максим Леонідович. Чернігів 1993 р.н. 57. Федюкін Андрій Васильович Крим 1972 р.н. 58. Цвігун Сергій Віталійович Запоріжжя 1990 р.н.

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