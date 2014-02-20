Яценюк: постанова поверне силовиків до місць дислокації і звільнить затриманих протестувальників



Як повідомляє прес-служба ВО «Батьківщина», про це заявив журналістам голова Політради ВО ”Батьківщина” Арсеній Яценюк в парламенті після ухвалення Радою постанови про засудження насильства в Україні, що призвело до людських жертв.

Яценюк повідомив, що з моменту ухвалення даної постанови всі сили міліції, СБУ, Міноборони і інших силових структур повинні повернутися до місць постійної дислокації: ”Всі вулиці Києва і інших міст України повинні бути звільнені від правоохоронців”.

”Кожен правоохоронець, який буде застосовувати зброю і виконувати незаконний наказ, після прийняття цієї постанови є злочинцем”, - наголосив він.

За словами Яценюка, згідно з ухваленою постановою, органи досудового слідства повинні негайно звернутися до судів, щоб звільнити всіх арештованих учасників мирного протесту.

”Будь-які антитерористичні операції повинні бути зупинені. Міліція і СБУ повинні охороняти громадян, а не полювати за мирними протестувальниками”, - наголосив він.

Яценюк підкреслив, що постанова є обов’язковою до виконання для всіх органів державної влади і вважається чинною з моменту її ухвалення.

”Наша сьогоднішня місія як українського парламенту – врятувати людські життя і врятувати країну. Парламент зробив один з найважливіших кроків взагалі”, - додав Яценюк.