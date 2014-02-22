Харківські євромайданівці провели ходу центром міста
Активісти Євромайдану провели у п'ятницю ввечері ходу центральними вулицями Харкова від пам’ятника Шевченкові до польського та російського генеральних консульств.
Задля цього міліція перекрила автомобільний рух, повідомляє "Радіо Свобода".
Біля консульства Польщі майданівці подякували європейським політикам за підтримку українського народу та участь у переговорах із президентом України.
Під стінами консульства люди виголошували: "Україна – Польща разом!", "Дякуємо полякам!".
Після цього активісти прийшли до російського консульства, де висловили підтримку в’язням "Болотної площі". Хода відбулася під гаслами "Росія – це не Україна", "Україні свободу!", "Харків, вставай!".
Вигукували мешканці також і гасло "Зека геть!".
У заході брало участь від 1000 до 1500 людей. Побоювання євромайданівців щодо переслідувань бійцями спортклубів, так званими "тітушками", не справдилися.