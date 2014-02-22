Харківські євромайданівці провели ходу центром міста

Задля цього міліція перекрила автомобільний рух, повідомляє "Радіо Свобода".

Біля консульства Польщі майданівці подякували європейським політикам за підтримку українського народу та участь у переговорах із президентом України.

Під стінами консульства люди виголошували: "Україна – Польща разом!", "Дякуємо полякам!".

Після цього активісти прийшли до російського консульства, де висловили підтримку в’язням "Болотної площі". Хода відбулася під гаслами "Росія – це не Україна", "Україні свободу!", "Харків, вставай!".

Вигукували мешканці також і гасло "Зека геть!".

У заході брало участь від 1000 до 1500 людей. Побоювання євромайданівців щодо переслідувань бійцями спортклубів, так званими "тітушками", не справдилися.