Вибори Президента мають відбутися не пізніше 25 травня - Кличко

Дострокові президентські вибори мають відбутися не пізніше 25 травня.

Про це заявив лідер “УДАРу” Віталій Кличко під час виступу з трибуни Верховної Ради, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

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“Ми виступаємо з ініціативою ухвалити постанову Верховної Ради, якою вимагаємо від Віктора Януковича піти у відставку, що стане законною підставою для призначення дострокових президентських виборів. Які ми тут і повинні призначити. Вони мають відбутися відповідно до Конституції України, не пізніше 25 травня цього року”, - сказав Кличко.

Він відзначив, що проведення найближчим часом дострокових виборів знизить напругу в суспільстві і спрямує суспільно-політичну боротьбу в мирне, виборче русло.