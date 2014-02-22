На Майдан зносять квіти в пам'ять про загиблих активістів

Люди приносять на Майдан квіти в пам'ять про загиблих під час протистоянь в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, люди кладуть квіти до місць загибелі активістів. Там же ставлять лампадки.

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Наразі на головній площі столиці перебуває близько 10 тис. людей як з числа активістів Євромайдану, так і киян. Ситуація спокійна.