Керівництво Харківського авіазаводу заявляє, що літак Януковича не сідав на їх території

Літак, на борту якого міг перебувати Президент України Віктор Янукович, на території Харківського авіаційного заводу не сідав.

Про це УНІАН повідомив перший заступник директора Харківського авіаційного заводу Ігор Сумцов

«Ніякий літак у нас не сідав», - сказав Сумцов.

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При цьому перший заступник директора особливо підкреслив, що у заводу немає таких технічних можливостей, щоб посадити у себе президентський борт.

«У нас немає відповідної смуги», - зазначив Сумцов, додавши, що навіть якщо і були такі можливості, то проти виступили б працівники підприємства.

За його словами, всі працівники підтримують Харківський Євромайдан.

Раніше ЗМІ повідомили, що літак, на борту якого перебуває Президент Віктор Янукович, приземлився на території Харківського авіаційного заводу.

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У низці інших ЗМІ з'явилася інформація, що президентської літак здійснив посадку в міжнародному аеропорту Фуджейра в Об'єднаних Арабських Еміратах.

У коментарі агентству УНІАН радник Президента Ганна Герман розповіла, що Янукович знаходиться в Харкові, але брати участь у з'їзді депутатів всіх рівнів юговосточных областей України, Криму та Севастополя не планує.

Сьогодні в Харкові депутати місцевих рад південно-східних регіонів України, Севастополя та АР Крим зібралися на з'їзд, на якому вирішили взяти на себе всю відповідальність за забезпечення конституційного ладу, законності і прав громадян на своїх територіях.