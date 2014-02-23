«Правий сектор» відхрещується від русофобства, але підкреслює необхідність дерусифікації України

Про це йдеться у зверненні «Правого сектору» до росіян і російськомовних громадян України в соціальних мережах.

У «Правом секторі» стверджують, що «антинародний режим» спрямовує чимало зусиль на те, щоб очорнити революційний рух у цілому, а бійцям «Правого сектору» - нав'язати образ «екстремістів», «терористів», «фашистів» і «русофобів».

«Український революційний націоналізм не є ідеологією ненависті до російського народу. Нашим ворогом є не російський народ, а імперіалістична Москва. Наше ставлення до росіян так само, як і до інших представників національних меншин, цілком вписується в методологію, запропоновану Степаном Бандерою: братнє до тих, хто разом з нами бореться за державність української нації; толерантне до тих, хто визнає наше право бути господарями власної долі на своїй землі; вороже до тих, хто це право заперечує», - сказано у зверненні.

Водночас у «Правому секторі» підкреслюють, що дерусифікація України - цілком справедливе і необхідне явище, проте визнають право нацменшин на виховання власної ідентичності й культури.

«Поняття дерусифікації означає, що етнічні українці повернуться до власної мови, історії, ідентичності. При цьому ми розуміємо, що процес дерусифікації не може бути форсованим. Разом ми відстоюємо право усіх національних меншин (у т.ч. і росіян) на виховання власної ідентичності й культури. Ми не плутаємо це право з діяльністю іноземних шовіністичних, імперських центрів, діяльність яких має бути припинена», - зазначено у зверненні.