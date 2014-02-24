Кернес закликає правоохоронців забезпечити порядок у Харкові

11:01, 24 лютого 2014
Політика
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Харківський міський голова Геннадій Кернес звернувся до виконувача обов’язків міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова із закликом забезпечити порядок і безпеку на площі Свободи.

Кернес / infa.kharkov.ua

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради.

«Харків поза зоною конфлікту, силове рішення конфлікту позаду, і тут ніхто не повинен постраждати. У міліції та інших підлеглих тимчасового голови МВС є всі можливості і повноваження мирно вирішити цю ситуацію і відновити нормальне життя на площі», - зазначив Кернес.

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Мер звернув увагу, що в Харкові прихильники Майдану блокують вхід до обладміністрації та загрожують зруйнувати пам'ятник Леніну.

У той же час у прес-службі Харківської облдержадміністрації зазначили, що брифінг губернатора Михайла Добкіна, який планувалося провести у прес-центрі ОДА об 11.00, переноситься. Місце і час, на який перенесено брифінг, не повідомляється.

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Як передає кореспондент УНІАН, зараз перед входом до Будинку Рад чергують активісти Євромайдану, які мають намір не пускати до приміщення Добкіна. Активісти вимагають відправити губернатора у відставку.

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