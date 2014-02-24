Необхідно залучити іноземних дипломатів до пошуку посадовців, які втекли за кордон - Кличко
На думку Віталія Кличка, також слід створити спеціальну слідчу комісію з розслідування злочинів «режиму Януковича» із залученням іноземних фахівців.
Лідер фракції “УДАР” Віталій Кличко наголошує на необхідності звернення до представників іноземного дипломатичного корпусу за допомогою у пошуку посадовців, які виїхали за кордон.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Кличко сказав на засіданні Погоджувальної ради.
Він вважає за необхідне створити спеціальну слідчу комісію з розслідування злочинів «режиму Януковича» із залученням іноземних фахівців.
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При цьому Кличко зауважив, що слідчі мають щодня звітувати про результати розслідування.
“Необхідно ініціювання кримінальних проваджень щодо провідних діячів режиму Януковича, звернення до представників дипломатичного корпусу за допомогою в пошуку за кордоном тих осіб, які вже встигли залишити країну”, - наголосив Кличко.
Він також заявив про необхідність розслідування дій тих прокурорів, суддів та слідчих, які брали участь в репресіях проти активістів Майдану.