Необхідно залучити іноземних дипломатів до пошуку посадовців, які втекли за кордон - Кличко

12:12, 24 лютого 2014
Політика
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На думку Віталія Кличка, також слід створити спеціальну слідчу комісію з розслідування злочинів «режиму Януковича» із залученням іноземних фахівців.

Кличко зауважив, що слідчі мають щодня звітувати про результати розслідування

Лідер фракції “УДАР” Віталій Кличко наголошує на необхідності звернення до представників іноземного дипломатичного корпусу за допомогою у пошуку посадовців, які виїхали за кордон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кличко сказав на засіданні Погоджувальної ради.

Він вважає за необхідне створити спеціальну слідчу комісію з розслідування злочинів «режиму Януковича» із залученням іноземних фахівців.

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При цьому Кличко зауважив, що слідчі мають щодня звітувати про результати розслідування.

“Необхідно ініціювання кримінальних проваджень щодо провідних діячів режиму Януковича, звернення до представників дипломатичного корпусу за допомогою в пошуку за кордоном тих осіб, які вже встигли залишити країну”, - наголосив Кличко.

Він також заявив про необхідність розслідування дій тих прокурорів, суддів та слідчих, які брали участь в репресіях проти активістів Майдану.

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