ВР перенесла розгляд питання про ліквідацію “Беркута”

Верховна Рада України перенесла розгляд двох проектів постанов, які стосуються ліквідації спецпідрозділу “Беркут”.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов на засідання парламенту зазначив, що це дуже важливе питання.

Він додав, що була розмова з уповноваженим ВР з питань контролю за діяльністю МВС Арсеном Аваковим, який попросив перенести до завтра розгляд даного питання, оскільки воно потребує доопрацювання.

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Турчинов зазначив, що “треба більш системно підійти до цього питання”.

Турчинов наголосив: “Те, що такого підрозділу більше не буде, це зрозуміло. Інше питання, що хтось ці функції повинен виконувати — не функції вбивати людей, а функції захищати людей, борючись з особливо небезпечними злочинцями”.