Королевська збирається втікати – ВО Свобода
00:47, 25 лютого 2014Політика
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З будинку колишнього міністра соціальної політики Наталії Королевської в Луганську вивезли всі речі
Про це повідомили в Твіттері луганської «Свободи».
«Є інформація, що до будинку Королевської в Луганську під’їхало 2 машини, завантажили речі і поїхали в невідомому напрямку», – йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 24 лютого, Верховна Рада звільнила Королевську з посади міністра соціальної політики.
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