Королевська збирається втікати – ВО Свобода

Про це повідомили в Твіттері луганської «Свободи».

«Є інформація, що до будинку Королевської в Луганську під’їхало 2 машини, завантажили речі і поїхали в невідомому напрямку», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого, Верховна Рада звільнила Королевську з посади міністра соціальної політики.