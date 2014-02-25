Руслана заявила в ЄП, що саме санкції Європи зупинили насильство в Україні

Руслана заявила, що саме санкції Європейського Союзу і загроза грошам попередньої українського влади зупинили насильство в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Руслана заявила на прес-конференції під час сесії Європарламенту у Страсбурзі.

"Я дякую мільйон-мільйон-мільйон разів Європі за те, що ви зупинили диктатуру, за те, що ви зупинили Януковича. Люди в Україні плачуть за загиблими, ці смерті не повинні бути даремними. Майдан нічого не досягне, якщо замість Януковича прийдуть люди зі старої системи", - сказала співачка і громадський активіст.

"Санкції ЄС зупинили владу. Не кров людська, і не біль, а саме гроші зупинили владу", - додала Руслана.

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Як повідомляв УНІАН, 18 лютого в Києві поновилися протистояння між протестувальниками та правоохоронцями. Вранці 20 лютого розпочався інтенсивний снайперський обстріл протестувальників на Майдані. За останніми даними МОЗ, загинули 82 особи. За різними даними, поранення дістали від 700 до 1,5 тисячі протестувальників.

Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ 20 лютого вирішила запровадити адресні санкції проти українських можновладців, причетних до насильства, як-то візові обмеження, замороження фінансових активів та ембарго на постачання зброї в Україну, яка може бути використана для придушення протестів.

21 лютого Майя Косьянчич, речниця Верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон, заявила, що Європейський Союз розпочав роботу над запровадженням адресних санкцій проти українських високопосадовців, які відповідальні за насильство в Україні.

Вранці 22 лютого стало відомо, що Янукович залишив свою резиденцію в Межигір’ї. Його місцезнаходження досі не відоме.

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22 лютого Верховна Рада прийняла постанову "Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень". Цією постановою призначаються позачергові вибори Президента на 25 травня 2014 року.

24 лютого виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що стосовно Віктора Януковича порушено кримінальну справу про масові вбивства мирних громадян, і його оголошено в розшук.