Насильство та залякування в Україні слід зупинити - Ештон
Високий представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Кетрін Ештон хвилюється за людей, які вважаються зниклими безвісти.
Високий представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки вважає, що один із найважливіших аспектів в Україні, що сьогодні потребує вирішення – це запобігання насильству та залякуванню.
Про це вона заявила у своїй заяві під час візиту в Україну, повідомляє Представництво ЄС.
"Ситуація в Україні є надзвичайно важливою для усіх нас... Під час моїх дискусій я зустрілася з представниками громадянського суспільства – серед яких, зокрема, було чимало молодих людей, – які глибоко залучені у дискусії щодо майбутнього України. Мушу сказати, що була дуже шокована повідомленнями щодо чинної ситуації в країні, які доходили до мене від багатьох людей. І, звичайно, один з найважливіших аспектів, що потребує вирішення, – це запобігання насильству та залякуванню. Я дуже хвилююся за людей, які вважаються зниклими безвісти. Завжди є про що поговорити, коли мова йде про людей, яких можна вважати майже заручниками. І звідки б не з’явилося насильство і залякування – ці явища мають припинитися", - зазначила Ештон.
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За її словами, дуже важливо негайно зупинити будь-які прояви насильства і залякування.
"...існує реальна можливість розпочати серйозний діалог між різними політичними партіями, між людьми, якою негайно потрібно скористатися. Це необхідно насамперед для того, аби об’єднати народ і спробувати розвіяти побоювання, що їх зазвичай мають люди з приводу майбутнього України", - сказала Ештон.
Вона також додала, що ЄС серйозно ставиться до того, що сьогодні відбувається у Верховній Раді – зокрема, що стосується ухвалення закону про амністію.
"Також важливо переходити від тієї роботи, що ведеться зараз, та думати про Конституцію та конституційну реформу. Ми багато чули про це, і я вважаю, що це важливо. У такий спосіб потрібно рухатися далі, думати про чесні і справедливі вибори, які відбудуться у майбутньому, а також про важливість залучення усіх, хто здатен допомогти підтримати цей процес... Сподіваюся, що у найближчі дні ми станемо свідками реального прогресу. У цій ситуації час є вкрай важливим", - додала Ештон.