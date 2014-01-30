Насильство та залякування в Україні слід зупинити - Ештон

Високий представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки вважає, що один із найважливіших аспектів в Україні, що сьогодні потребує вирішення – це запобігання насильству та залякуванню.

Про це вона заявила у своїй заяві під час візиту в Україну, повідомляє Представництво ЄС.

"Ситуація в Україні є надзвичайно важливою для усіх нас... Під час моїх дискусій я зустрілася з представниками громадянського суспільства – серед яких, зокрема, було чимало молодих людей, – які глибоко залучені у дискусії щодо майбутнього України. Мушу сказати, що була дуже шокована повідомленнями щодо чинної ситуації в країні, які доходили до мене від багатьох людей. І, звичайно, один з найважливіших аспектів, що потребує вирішення, – це запобігання насильству та залякуванню. Я дуже хвилююся за людей, які вважаються зниклими безвісти. Завжди є про що поговорити, коли мова йде про людей, яких можна вважати майже заручниками. І звідки б не з’явилося насильство і залякування – ці явища мають припинитися", - зазначила Ештон.

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За її словами, дуже важливо негайно зупинити будь-які прояви насильства і залякування.

"...існує реальна можливість розпочати серйозний діалог між різними політичними партіями, між людьми, якою негайно потрібно скористатися. Це необхідно насамперед для того, аби об’єднати народ і спробувати розвіяти побоювання, що їх зазвичай мають люди з приводу майбутнього України", - сказала Ештон.

Вона також додала, що ЄС серйозно ставиться до того, що сьогодні відбувається у Верховній Раді – зокрема, що стосується ухвалення закону про амністію.

"Також важливо переходити від тієї роботи, що ведеться зараз, та думати про Конституцію та конституційну реформу. Ми багато чули про це, і я вважаю, що це важливо. У такий спосіб потрібно рухатися далі, думати про чесні і справедливі вибори, які відбудуться у майбутньому, а також про важливість залучення усіх, хто здатен допомогти підтримати цей процес... Сподіваюся, що у найближчі дні ми станемо свідками реального прогресу. У цій ситуації час є вкрай важливим", - додала Ештон.