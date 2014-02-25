У Думі кажуть, що ще не роздають паспортів у Криму

Голова комітету Держдуми Росії у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками Леонід Слуцький спростовує повідомлення українських ЗМІ про обіцянки російських депутатів за прискореною процедурою видавати паспорти РФ кримчанам, повідомили УНІАН у прес-службі Слуцького.

«Кримські колеги видали бажане за дійсне. Це питання дуже тонкої матерії, яке вимагає як особливого опрацьовування, так і спеціального рішення керівництва країни», - наголосив Слуцький.

При цьому він заявив, що Росія «не кине в умовах цієї цивілізаційної сутички наших братів в Україні і більш як мільйон наших співвітчизників, які опиняються у скрутному становищі з причини різкого можливого колапсу російськомовного простору».

Він заявив, що комплекс адекватних заходів буде вжито найближчим часом, зараз про це говорити передчасно.

Слуцький відзначив, що постановка питання в проекті закону депутата Іллі Дроздова про спрощене одержання громадянства РФ заслуговує на увагу.

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Він нагадав, що ще в передвиборчій статті Володимира Путіна «Соціальна політика. Будівництво справедливості для Росії» говорилося, що у РФ одна шоста частина суші, але лише два відсотки населення землі, і 2050 року Росія ризикує перетворитися на простір, який управлятиметься не нами.

«Ми потребуємо робочих рук наших українських братів, їх приїзду до Росії. Але підходити до таких процесів, які можуть бути надзвичайно різко сприйняті, зокрема в Києві, необдумано ми теж не маємо. Україна, як порохова бочка, і будь-які провокації можуть призвести до кровопролиття. Ми маємо підходити надзвичайно відповідально до кожного рішення», - заявив він.

Коментуючи мету приїзду до Криму, Слуцький сказав, що це візит у відповідь на недавній приїзд делегації Верховної Ради Криму до Москви.

«Головна мета – показати нашими співвітчизникам, що ми разом з ними», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, вчора депутат від ЛДПР Ілля Дроздов зареєстрував у Держдумі законопроект про спрощену систему надання російського громадянства громадянам України - росіянам за національністю.