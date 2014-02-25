В Одесі суд звільнив з-під варти лідера партії «Родіна» Ігоря Маркова

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення близько 21.00 зачитав суддя Олексій Капля.

Своє рішення він аргументував, пославшись на утримання розпорядження голови ВР України Олександра Турчинова від 22 лютого про повернення Маркову картки для голосування в парламенті і картки для отримання заробітної плати.

Капля сказав, що виходячи з даного розпорядження, Марков вважається депутатом Верховної Ради.

«Виходячи з цього документа, Маркова Ігоря Олеговича не можна тримати під вартою без рішення Верховної Ради», - сказав Капля.

Дане судове рішення оскарженню не підлягає, підлягає негайному виконанню.

Після проголошення вердикту, який суддя обмірковував більше двох годин в нарадчій кімнаті, присутні в суді (коридорах та залі) почали скандувати: «Ура!», «Перемога!», «Спасибі Каплі!». В даний час прихильники Маркова, що перебували в суді з 11.30, направляються в Одеський СІЗО.

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Як повідомляв УНІАН, виконуючий обов'язки генерального прокурора України Олег Махніцький доручив виконуючому обов'язки міністра внутрішніх справ Арсену Авакову розібратися в ситуації в Приморському районному суді Одеси, де розглядалося питання про звільнення Маркова.

Прес-служба партії «Батьківщина» заявила сьогодні, що голова ВР України Олександр Турчинов 22 лютого підписав розпорядження про повернення Ігорю Маркову картки для голосування в парламенті і картки для отримання заробітної плати.

Сьогодні Приморський районний суд Одеси відмовлявся розглядати питання про звільнення Маркова у зв'язку з переведенням кримінального провадження у Крим.

Прихильники лідера партії «Батьківщина» не хотіли йти з суду, погрожуючи розправою працівникам суду і штурмом СІЗО, де утримується Марков.

Пізніше лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок заявив, що Верховна Рада не відновлювала депутатські повноваження Маркова.

Довідка УНІАН. 12 вересня Вищий адміністративний суд зобов'язав Центральну виборчу комісію скасувати реєстрацію Маркова. Таким чином суд вважав доведеним факт фальсифікації результатів голосування на парламентських виборах у жовтні 2012 року в окрузі №133 в Одесі, де переможцем було визнано Марков. Голова ВР Володимир Рибак офіційно заявив, що з 20 вересня зарплата Маркову не нараховується, а його картка для голосування заблоковано.

Маркову інкримінують організацію і вчинення побиття учасників пікету в Одесі. За даними УЗГ МВС України, мова йде про події 2007 року, коли біля Одеської облдержадміністрації проводилися пікети проти встановлення в місті пам'ятника Катерині ІІ.