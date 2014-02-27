Група Кінаха увійде до парламентської коаліції
10:34, 27 лютого 2014Політика
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Група «Економічний розвиток» увійде до парламентської коаліції.
Таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні групи. «У той же час ми не претендуємо на будь-які посади і готові підтримати нову владу, аби вийти з політичної та економічної кризи в країні», - заявив народний депутат, перший заступник голови депутатської групи «Економічний розвиток» Віталій Хомутиннік.
Як повідомлялося раніше, у Верховній Раді створена нова фракція "Економічний розвиток", до складу якої увійшли 35 позафракційних депутатів, у тому числі з числа колишніх "регіоналів".
Фракцію очолив Анатолій Кінах. Також, до складу нової фракції увійшли народні депутати Сергій Буряк, Таріел Васадзе та Олександр Кузьмук.
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