Низка організацій Майдану поставили ультиматум Турчинову

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив представник громадської організації “Слово і чин” Андрій Хома.

За словами Хоми, якщо влада не дослухається, члени цих організацій вимагатимуть відставки голови Верховної Ради Олександра Турчинова.

Хома також заявив, що вчора ввечері на Майдані відбулось непрозоре представлення майбутніх членів уряду, оскільки ніхто з них не виступав на Майдані і не розповідав про плани своєї діяльності в Кабінеті міністрів.

Також, за його словами, кандидатури, оголошені вчора, не були узгоджені власне з Майданом.

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“Ми не почули, що вони заявляли, і що вони хочуть робити. Тому ми сформулювали вимоги до Верховної Ради України. В п'ятиденний термін повинні бути прийняті наступні закони. Закон про люстрацію. Професійний уряд пролюстрований Майданом. Третя вимога — зміна складу ЦВК. До неї необхідно включити 8 представників Майдану. Четверта вимога провести разом з президентськими виборами вибори до місцевих рад, що сформувати владу знизу вгору. Призначити позачергові вибори до ВР на осінь поточного року для повного перезавантаження влади. Ухвалити закон про імпічмент президента. Внести зміни до закону про статус народного депутата, запровадивши спрощену процедуру відкликання депутата та скасувати депутатську недоторканність. Змінити закон про вибори народних депутатів через введення відкритих списків і дозволити всеукраїнським громадським організаціям брати участь у парламентських виборах. Те ж саме стосується і місцевих виборів. Повноваження державних адміністрацій необхідно передати виконкомам місцевих рад”, - сказав Хома.

Також він додав, що в разі невиконання цих вимог до 5 березня, громадські організації, що ініціювали цей ультиматум, звернуться до Майдану за підтримкою в питанні про відставку Турчинова з посади голови ВР.

Також Хома додав, що дану заяву підтримала низка організацій Майдану: “Слово і чин”, Спілка бізнес-тренерів, УНА-УНСО, сотня “Брат за брата”, представники афганців, Київська сотня, “Спільна справа”, Автомайдан, “Громадський сектор”. Всього 14 організацій.