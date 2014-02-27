Фрегат «Гетьман Сагайдачний» повертається в Севастополь

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-центрі командування українських ВМС. Зараз корабель тримає курс на порт Суда (о.Кріт). Як очікується, до Севастополя фрегат «Гетьман Сагайдачний» прибуде в перші дні березня. В командуванні українського флоту високо оцінюють дії національного контингенту у складі екіпажу фрегату «Гетьман Сагайдачний», підрозділу спеціального призначення (оглядової команди) і вертолітного загону під час виконання завдань операцій. «Фрегат «Гетьман Сагайдачний» з високою оцінкою справився з поставленими завданнями, гідно демонструє просторами Світового океану прапор України і Військово-Морських Сил», - зазначив тимчасово виконуючий обов’язки командувача українських ВМС віце-адмірал Сергій Єлісєєв. «Ми пишаємося нашими моряками, і бажаємо їм щасливого повернення на Батьківщину», - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, український національний контингент на борту фрегата «Гетьман Сагайдачний» у період з 3 січня по 26 лютого 2014 року в рамках операції «Аталанта» у складі багатонаціонального корабельного з’єднання запобігав та протидіяв проявам піратства, захищав цивільні судна, які виконують завдання у рамках Світової продовольчої програми. Під час участі в операції корабель 30 діб провів в морі безпосередньо на патрулюванні в районах, небезпечних від піратів. Щоденно через ці райони проходило близько 50 цивільних суден. Оглядовою командою контингенту проведено 7 дружніх підходів до місцевих рибалок, оглянуто 4 судна, які викликали підозри у піратській діяльності. Екіпажем вертольоту Ка-27 за період участі в операції виконано близько 50 польотів з метою ведення повітряних розвідок надводної обстановки. Рішучими діями екіпажу вертольоту Ка-27 було зупинено 2 швидкісних човна, які не відповідали на запити корабля та продовжували свій рух. Вертолітний загін також забезпечив перельоти особового складу між кораблями в морі, при цьому було здійснено зліт-посадки на іноземний корабель.

Довідка УНІАН. 8 жовтня 2013 року Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про схвалення рішення Президента України про направлення національного контингенту для участі України в операції НАТО з протидії піратству на морі «Океанський Щит» та в операції Європейського Союзу «Аталанта». Законом було передбачено направити національний контингент загальною чисельністю до 250 військовослужбовців для участі України в операції “Океанський Щит” на період до 3 січня 2014 року, а також для участі України в операції Європейського Союзу «Аталанта».