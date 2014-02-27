У Криму мітингувальники не хочуть чекати референдум три місяці

«Ми хочемо домогтися більших повноважень у сфері фінансів, податків, земельних відносин, у сфері інвестиційної політики та інших секторах економіки - це все тепер буде вирішуватися парламентом автономії і вами (кримчанами)... Ми не жебраки, ми в змозі самі заробити, нам потрібно тільки дати час», - сказав Константинов журналістам, вийшовши з будівлі захопленоої озброєними людьми Ради Криму.

Читайте такожПарламент АРК призначив всекримський референдум на 25 травня

Нелегітимний прем'єр автономії Сергій Аксьонов впевнений, що РФ допоможе Криму "збудувати свою політичну ситуацію" і відновити господарство, в тому числі допоможе фінансами.

Як повідомляв УНІАН, Верховна рада Криму на позачерговій сесії в четвер призначила на 25 травня референдум із розширення повноважень регіону, відправивши у відставку Радмін Анатолія Могильова і незаконно обравши прем'єром автономії Сергія Аксьонова.

Центрвиборчком підстав для референдума не бачить.