У Криму мітингувальники не хочуть чекати референдум три місяці
Люди, які мітингують біля стін кримського парламенту, незадоволені, що референдум про розширення повноважень автономії потрібно чекати три місяці. Кримський спікер Володимир Константинов пояснив їм, що до такого заходу потрібно підготуватися.
«Ми хочемо домогтися більших повноважень у сфері фінансів, податків, земельних відносин, у сфері інвестиційної політики та інших секторах економіки - це все тепер буде вирішуватися парламентом автономії і вами (кримчанами)... Ми не жебраки, ми в змозі самі заробити, нам потрібно тільки дати час», - сказав Константинов журналістам, вийшовши з будівлі захопленоої озброєними людьми Ради Криму.
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Нелегітимний прем'єр автономії Сергій Аксьонов впевнений, що РФ допоможе Криму "збудувати свою політичну ситуацію" і відновити господарство, в тому числі допоможе фінансами.
Як повідомляв УНІАН, Верховна рада Криму на позачерговій сесії в четвер призначила на 25 травня референдум із розширення повноважень регіону, відправивши у відставку Радмін Анатолія Могильова і незаконно обравши прем'єром автономії Сергія Аксьонова.
Центрвиборчком підстав для референдума не бачить.