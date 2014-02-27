Рада Євромайдану в Дніпропетровську закликає владу погоджувати кадрові призначення

Про це в коментарі УНІАН заявив, представник Координаційної ради Євромайдану, голова Громадської комісії з розслідування неправомірного застосування сили Борис Філатов (м. Дніпропетровськ).

"У зв'язку з написанням сьогодні паном (Дмитром - УНІАН) Колесніковим губернатором (Дніпропетровської області - УНІАН) заяви про відставку, ми хотіли б повідомити, що Координаційна рада вимагає від нинішнього керівництва держави, щоб усі призначення (у Дніпропетровську - УНІАН), як мінімум, погоджували з Координаційною радою Євромайдану, і проходили громадські консультації... Це наша принципова позиція", - зазначив Філатов.

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Він уточнив, що мова йде про всі ключові призначення в Дніпропетровській області, " починаючи від губернатора і закінчуючи силовим блоком".

У Координаційну раду Євромайдану в Дніпропетровську входять громадянські активісти, громадські організації та політичні партії.