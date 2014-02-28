Крим має право на референдум про самовизначення - Пушков

"Якщо нам кажуть, що Майдан може бути джерелом влади... Чому воля народу не може бути джерелом влади і самовизначення для Криму? Я вважаю, що йому (Криму) не можна в цьому відмовляти", - заявив Пушков журналістам у п'ятницю, повідомляє РИА Новости.

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"Якщо в Криму буде проведено референдум, то це буде абсолютно законодавчо юридично обґрунтованою базою для зміни статусу (Криму), у разі, якщо населення за це проголосує", - сказав парламентарій.

Він зазначив, що вважає референдум "набагато більш легітимною формою зміни статусу того ж Криму, ніж стихійний Майдан". "Ніякого голосування з приводу вимог Майдану на Україні не було - під дулом пістолета"приймався ряд рішень", - сказав Пушков.

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Ряд жителів Криму 25 лютого почали безстрокову акцію протесту біля будівлі Верховної Ради (парламенту автономної республіки), вимагаючи від депутатів не визнавати нове керівництво країни, яке прийшло до влади після заворушень і зіткнень в Києві. Крім того, присутні вимагали провести референдум, на якому жителі Криму обрали шлях подальшого розвитку регіону. Парламент Криму призначила на 25 травня референдум про розширення повноважень автономії.