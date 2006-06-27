Чому коаліція так довго домовлялася

Голова ради партії «Народний Союз Наша Україна» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявляє, що складнощі переговорного процесу між блоком «Наша Україна», Блоком Юлії Тимошенко і Соціалістичною партією України були обумовлені конфліктом навколо відставки Юлії ТИМОШЕНКО з посади прем`єр-міністра в 2005 році й «корупційним скандалом».

Про це він повідомив в інтерв`ю газеті «Коммерсант», опублікованому 27 червня 2006 р.

«Якщо подивитися правді в очі, важкий переговорний процес "трійки" був обумовлений минулорічним конфліктом», – сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ. Він уточнив, що мається на увазі відставка прем`єр-міністра і так званий «корупційний скандал». За його словами, головна причина складнощів переговорного процесу була в тому, що треба було відновити довіру між сторонами.

У той же час Р.БЕЗСМЕРТНИЙ зазначив, що переговори зблизили представників «трійки». «Хоча варто визнати, що деякі питання стали більш акцентованими. Скажімо, земля, питання євроінтеграції і ЄЕП», – додав він.