Лідер "УДАРу" Віталій Кличко закликає російських політиків не втручатися в ситуацію в Криму. Про це він заявив сьогодні журналістам в кулуарах Верховної Ради, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

"Мені не зрозуміла позиція багатьох людей, які підігрують і розпалюють протистояння. У нас багато інформації, що до цього задіяні війська Російської Федерації. Потрібно закликати їх не втручатися в ситуацію. Мені дивно, коли депутати Держдуми приїздять до Криму і роблять незрозумілі речі. Мене дивує цей масовий десант. На Майдан вони не приїздили, а тут раптом усі в Криму", - сказав Кличко.

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За словами Кличка, сьогодні Росія своєю військовою присутністю на території Криму порушує Будапештський договір. "Ті дії Росії, які відбуваються в Криму, є порушенням цього договору. Я сподіваюся, що світова спільнота зможе дати чітку оцінку цьому», - сказав лідер "УДАРу".

«В Криму чимало засобів масової інформації, переважно російських, розповсюджують неправдиву інформацію щодо ситуації в Україні і розповідають, що владу захопили націоналісти. Хочу ще раз наголосити, що законність діючої української влади визнали всі ключові країни світу і більшість депутатів Верховної Ради України», - додав він.

Кличко наголосив, що низка політиків різними засобами намагаються розколоти країну. «Але жодних підстав для цього немає. Це робиться навмисно», - сказав Кличко.

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Як повідомляв УНІАН, будівлі Радміну та Верховної ради Криму рано вранці 27 лютого захопили невідомі. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "теракт".

Пізніше 27 лютого парламент Криму на позачерговій сесії відправив у відставку Радмін Анатолія Могильова і призначив новим прем'єром АРК лідера партії «Русское единство» Сергія Аксьонова. Парламент також призначив проведення всекримського референдуму про розширення повноважень автономії на 25 травня.

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Того ж дня, 27 лютого, до Севастополя сьогодні прибула група депутатів Держдуми РФ у складі віце-спікера російського парламенту Володимира Васильєва, депутатів Державної Думи Валентини Терешкової, Ірини Родніної та інших і Миколи Валуєва (партія «Єдина Росія»).

Валуєв на своїй сторіночці в Twitter сьогодні написав: "Прибув до Севастополя, щоб підтримати жителів Криму. Друзі, Росія з вами!".