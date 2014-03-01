За час протестів в Україні загинуло 94 особи - МОЗ

З них 83 особи померли за період з 18 по 28 лютого 2014 року, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

За інформацією відомства, у регіонах загинуло 6 учасників акцій громадянського протистояння, з них 2 особи в Криму, 2 – в Хмельницькій області, 2 – у Черкаській області.

В п'ятницю увечері стало відомо про смерть Владислава Зубенка з Харкова, який на вулиці Інститутській в Києві отримав кульове поранення 20 січня 2014 року.

Станом на 18.00 годину 28 лютого 2014 року з 10 години 20 хвилин 18 лютого з місця загострення сутичок у центрі міста Києва до бригад екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров’я міста Києва за медичною допомогою звернулося 900 постраждалих, 606 з них госпіталізовано.

В Києві на лікуванні досі перебуває 242 особи, заголом по Україні досі шпиталізовані 472 особи, які постраждали у масових акціях.

Протягом 28 лютого за медичною допомогою до бригад екстреної медичної допомоги звернулося 24 особи, 18 з них госпіталізовано.

Інформацію щодо стану госпіталізованих і загиблих їх близькі та рідні можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії у Києві: 15-03.