"Укртелеком" у Криму розблокували
02:04, 01 березня 2014Політика
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Вузли компанії "Укртелеком" у Криму розблокували.
ппУзлы компанії "Укртелеком" у Криму розблокували
Про це у своєму Facebook повідомила директор з комунікацій компанії "Систем Кепітал Менеджмент", яка володіє "Укртелеком", Наталя Ємченко
"Про Укртелеком в Криму. Вузли ніби розблокували, компанія працює над відновленням зв'язку. Працювати будуть всю ніч, про статус вранці дадуть реліз. Спасибі всім, хто сигналив про те, де є зв'язок, а де немає - це допомогло швидше знайти підхід до його відновлення", - повідомила вона.
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