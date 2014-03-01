"Укртелеком" у Криму розблокували

Про це у своєму Facebook повідомила директор з комунікацій компанії "Систем Кепітал Менеджмент", яка володіє "Укртелеком", Наталя Ємченко

"Про Укртелеком в Криму. Вузли ніби розблокували, компанія працює над відновленням зв'язку. Працювати будуть всю ніч, про статус вранці дадуть реліз. Спасибі всім, хто сигналив про те, де є зв'язок, а де немає - це допомогло швидше знайти підхід до його відновлення", - повідомила вона.