Ліхтенштейн заморозив банківські рахунки 20 колишніх українських чиновників
Ліхтенштейн заморозив банківські рахунки 20 громадян України.
Як повідомив директор Управління фінансової розвідки князівства Даніель Телесклаф, таке рішення було прийнято "услід за подібним заходом швейцарського уряду, який сьогодні набув чинності".
"Всі особи, які мають у розпорядженні рахунки людей зі списку, зобов'язані негайно заявити про них в Управління фінансової розвідки", - додав він.
За словами Телесклафа, список точно повторює той, що був поширений раніше 28 лютого Федеральним зборами (урядом) Швейцарії.
В управлінні пояснили, що на даний момент складно сказати, який обсяг коштів зазначених осіб знаходиться в банках князівства: "Це буде ясно наступного тижня, коли банки проведуть перевірку і відзвітують перед нами".
Як повідомляв УНІАН,Швейцарія та Австрія оприлюднили списки колишніх українських чиновників, чиї рахунки будуть заблоковані.
Зокрема, до списків обох країн потрапили наступні колишні українські посадовці: Віктор Янукович, Олександр Янукович, Микола Азаров, Сергій Арбузов, Михайло Добкін, Геннадій Кернес, Олександр Клименко, Андрій Клюєв, Віталій Захарченко, Віктор Пшонка і Олена Лукаш.
Окрім того, Швейцарія включила до списку Раїсу Богатирьову, Юрія Іванющенка, Сергія Клюєва, Бориса Колеснікова, Юрія Колобова, Володимира Козака, Миколу Присяжнюка та Олександра Єфремова.
У той час, Австрія додала до списку Валерія Коряка (колишній керманич київської міліції), Олександра Попова, Станислава Шуляка, Володимира Сівковича, Олександра Якименка та Юрія Іванющенка.