Держприкордонслужба: до українських кораблів прямують катери та крейсер ЧФ РФ

Із Севастопольської бухти до групи кораблів та катерів Морського загону, які по бойовій тривозі вийшли в територіальні води України, прямують три ракетних катери Чорноморського флоту РФ та ракетний крейсер «Москва».

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Державної прикордонної служби України.

Тим часом прикордонники Севастопольського загону Морської охорони продовжують вести переговори із озброєним формуванням з метою недопущення кровопролиття. Одночасно вживаються усі заходи щодо недопущення силового захоплення загону та майна, йдеться в повідомленні.

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Також, за даними прикордонної служби, між контрольно-пропускним пунктом загону та озброєною групою людей живим щитом стали жителі Балаклави, ветерани та сім`ї прикордонників та просять не допустити кровопролиття.

«Представники російської сторони наполягають на звільненні військової частини, не йдуть на контакт та не відрекомендовуються. Обстановка напружена», - наголошується в повідомленні.

В Державній прикордонній службі України запевняють, що вживають усіх заходів із недопущення силового протистояння та закликають усіх небайдужих громадян не бути сторонніми спостерігачами та не допустити кровопролиття.

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Також українські прикордонники звертаються до російських військовослужбовців про недопустимість порушення законів України.

Як повідомлялося сьогодні близько 13.00 озброєні люди у формі спецназу у кількості близько 300 осіб у повній бойовій екіпіровці здійснили спробу захоплення Севастопольського загону Морської охорони. Старший цієї групи заявив, що має наказ міністра оборони Росії зайняти морську частину.