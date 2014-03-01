Європа та світ не терпітимуть актів агресії - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Європа і світ не терпітимуть актів агресії. Україна заслуговує повної міжнародної підтримки.

Про це повідомляє Польське радіо.

«Ми – близько від чорного сценарію, – сказав Дональд Туск. – Сьогодні українці, які знову зібралися на Майдані, та всі інші громадяни Української держави повинні дізнатися, що мають справжніх приятелів, і цей історичний драматичний момент буде тестом правди. Він вплине на десятиліття відносин між народами і державами в цій частині світу», - зазначив прем’єр.

Читайте такожПольща стурбована захопленням органів влади в Криму

Туск наголосив, що Україна заслуговує повної міжнародної підтримки.

Також зазначено, що розмова голови уряду з міністрами закордонних справ – Радославом Сікорським і національної оборони – Томашем Семоняком відбудеться у суботу ввечері в Канцелярії прем’єр-міністра.