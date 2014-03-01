Військова інтервенція Росії стане закінченням відносин між Україною та РФ - Яценюк

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк наголошує, що військова інтервенція Росії буде початком війни і закінченням відносин між Україною і РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу у парламенті після засідання РНБО.

Яценюк запевнив, що уряд вживає всіх заходів для забезпечення миру, стабільності та єдності України.

«Ми готові здійснити матеріально-технічне і фінансове забезпечення для підтримки Збройних сил України і для забезпечення обороноздатності України», - наголосив він.

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Яценюк підкреслив, що російську сторону закликають негайно повернути війська Чорноморського флоту у місця постійної дислокації, зменшити напругу. «Ми через політичний діалог з нашими західними партнерами, з Російською Федерацією, в першу чергу через політичний діалог всередині країни вирішимо всі складні питання», - сказав Яценюк.

«Військова інтервенція в Україну є неприйнятною, є порушенням всіх міжнародних договорів, міжнародних правил і зобов’язань, в першу чергу Росії, і ми, як Україна, заявляємо: Ми готові боронити свій суверенітет і переконані, що Росія не вдасться до військової інтервенції на території України. Адже така військова інтервенція за таких обставин буде початком війни і закінченням будь-яких стосунків між Україною і Росією», - підкреслив прем’єр-міністр.