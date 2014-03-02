Російські війська готуються штурмувати українську частину в Севастополі

"Російська армія почала штурм української частини в Севастополі на Матроса Кішки, 39-й загін ВМСУ, адреса - Лазаревська 1, наші перегородили в'їзд у частину БТРом і готуються до оборони, просять журналістів освітити або їхати туди", - повідомив у Facebook УДАРівець Дмитро Білоцерковець. .

"Українській правді" він підтвердив, що "росіяни атакують 39 навчальний загін ВМС (військове містечко навпроти Лазеревських казарм)".

"Українського офіцера-парламентаря захопили в полон. В одній з будівель почалася пожежа. Російський КамАЗ (з кунгом, без упізнавальних знаків) увірвався на територію містечка через КПП для транспорту. Наші перегородили в'їзд БТРом. Таким чином, відрізали російський КамАЗ від основних сил, які залишилися за периметром", - повідомив УДАРівець.

"Росіяни за межами містечка виставили автоматників та погрожують почати стрільбу. З КамАЗу ніхто не вилазить... На території чутно, що хтось пустив автоматну чергу", - додав він згодом.