Українські військовослужбовці відстояли свою частину в Севастополі

Російські війська залишили загін морської охорони Державної Прикордонної служби України, пише "Гражданская оборона".

Українські військовослужбовці відстояли свою частину й ні на хвилину не забували про те, якій державі вони віддавали присягу.

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Зараз вулиці, на яких ще вчора стояли БТРи, порожні. Тільки свій триколор російські військовослужбовці залишили на згадку про себе.