Рада звернулася до Путіна із закликом не ухвалювати рішення про оголошення війни Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав під час брифінгу після завершення засідання парламенту.

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«Ми також звернулися до Президента Росії – не приймати рішення щодо фактичного оголошення війни Україні, а саме – застосування Збройних Сил на території України», - сказав прем’єр.

Він наголосив, що наразі необхідно вжити всіх заходів для вирішення збройного конфлікту, який «спровокований Російською Федерацією без будь-яких підстав на території України». Яценюк наголосив на вирішенні цієї проблеми мирним шляхом.