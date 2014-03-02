Рада звернулася до Путіна із закликом не ухвалювати рішення про оголошення війни Україні
14:28, 02 березня 2014Політика
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Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк відзначає, що Верховна Рада звернулася до президента Росії Володимира Путіна з тим, щоб він не ухвалював рішення про оголошення війни Україні.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав під час брифінгу після завершення засідання парламенту.
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«Ми також звернулися до Президента Росії – не приймати рішення щодо фактичного оголошення війни Україні, а саме – застосування Збройних Сил на території України», - сказав прем’єр.
Він наголосив, що наразі необхідно вжити всіх заходів для вирішення збройного конфлікту, який «спровокований Російською Федерацією без будь-яких підстав на території України». Яценюк наголосив на вирішенні цієї проблеми мирним шляхом.
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