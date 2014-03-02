Нелегітимний прем`єр Криму погрожує кримінальними справами українським військовим

«Українські військові, які дислокуються в Криму, в масовому порядку заявляють про свою підтримку законно обраній владі Криму. Вдячний їм за патріотизм. Військові люди - особлива каста. Вони особливо гостро розуміють небезпеку бойових дій, і я впевнений , разом з нами зроблять все можливе, щоб не допустити кровопролиття, протверезити горе- політиків, які осіли зараз у Києві. Військові не хочуть і не будять гвинтиками в руках бандерівців. Хлопці - офіцери і солдати Криму - за нами!” , - зазначив Аксьонов.

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”Хочу попередити командирів, які штовхають своїх солдатів на протиправні дії , що стосовно них будуть вживатися заходи, визначені законами. Всі, хто не підкоритися , будуть відповідати за всією суворістю закону в кримінальному порядку. Солдати і офіцери, чітко сприймайте свої обов`язки щодо захисту інтересів громадян автономії!» - йдеться у відеозверненні Аксьонова.