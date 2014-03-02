Дії Росії в Україні не підтримала жодна країна світу, в тому числі члени МС – екс-нардеп

На цьому наголосив представник Громадянської ініціативи «Третя Українська Республіка», народний депутат попереднього скликання Віктор Матчук під час телемарафону на каналі ТВі.

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«Підтримку Україні у світі висловлюють всі. Немає жодної країни, немає жодного політичного діяча, які би висловили підтримку Росії», - зазначив він.

Матчук зауважив, що на підтримку Росії зараз не стають навіть такі одіозні країни, які виступали за військову інтервенцію в Абхазії.

«Крім того, жодної заяви на підтримку дій Москви не зробили навіть Білорусь і Казахстан, які входять до Митного союзу і в майбутньому мають стати кістяком Євразійського союзу», - зазначив політик.

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«Натомість влада Білорусі уже кілька разів чітко і однозначно робила заяви про те, що вона підтримує територіальну цілісність України. і вона у жодному випадку не розглядає взагалі можливість проведення будь-яких дій проти України», - додав Матчук.

На його думку, «після військової інтервенції Росії стало зрозуміло, що Україна не в змозі сама себе захистити. Відтак у майбутньому треба буде ставити питання про членство України в НАТО і Євросоюзі».

Крім того, як зазначив Матчук, своєю агресією проти України президент РФ Володимир Путін нині завершує ту роботу, яку не зміг зробити екс-президент України Віктор Янукович, - формування української нації.

За його словами, судячи їх масових акцій на підтримку української державності на Сході і Півдні, сьогодні в Україні відбувається розвіювання міфів у суспільстві.

«Тобто Путін продовжує ту роботу, яку не закінчив Янукович, який згуртував Захід і Центр України. Путін продовжує формування української політичної нації, яку складуть всі громадяни України, незалежно від їх походження, незалежно від мови, якою вони користуються. Він продовжує цю роботу», - наголосив Матчук.