Дії Росії в Україні не підтримала жодна країна світу, в тому числі члени МС – екс-нардеп
На підтримку військового втручання Росії в Україні не висловилась жодна країна світу, в тому числі Білорусь та Казахстан, які входять до Митного союзу.
На цьому наголосив представник Громадянської ініціативи «Третя Українська Республіка», народний депутат попереднього скликання Віктор Матчук під час телемарафону на каналі ТВі.
Читайте такожГенсек НАТО закликав Росію припинити військові дії в Україні
«Підтримку Україні у світі висловлюють всі. Немає жодної країни, немає жодного політичного діяча, які би висловили підтримку Росії», - зазначив він.
Матчук зауважив, що на підтримку Росії зараз не стають навіть такі одіозні країни, які виступали за військову інтервенцію в Абхазії.
«Крім того, жодної заяви на підтримку дій Москви не зробили навіть Білорусь і Казахстан, які входять до Митного союзу і в майбутньому мають стати кістяком Євразійського союзу», - зазначив політик.
Читайте такожНАТО закликає Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність України
«Натомість влада Білорусі уже кілька разів чітко і однозначно робила заяви про те, що вона підтримує територіальну цілісність України. і вона у жодному випадку не розглядає взагалі можливість проведення будь-яких дій проти України», - додав Матчук.
На його думку, «після військової інтервенції Росії стало зрозуміло, що Україна не в змозі сама себе захистити. Відтак у майбутньому треба буде ставити питання про членство України в НАТО і Євросоюзі».
Крім того, як зазначив Матчук, своєю агресією проти України президент РФ Володимир Путін нині завершує ту роботу, яку не зміг зробити екс-президент України Віктор Янукович, - формування української нації.
За його словами, судячи їх масових акцій на підтримку української державності на Сході і Півдні, сьогодні в Україні відбувається розвіювання міфів у суспільстві.
«Тобто Путін продовжує ту роботу, яку не закінчив Янукович, який згуртував Захід і Центр України. Путін продовжує формування української політичної нації, яку складуть всі громадяни України, незалежно від їх походження, незалежно від мови, якою вони користуються. Він продовжує цю роботу», - наголосив Матчук.