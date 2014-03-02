У МЗС РФ кажуть, що не хочуть війни з Україною

Про це в ефірі телеканалу "Росія-1" заявив статс-секретар, заступник глави МЗС РФ Григорій Карасін.

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"Я переконаний, що ніхто в Росії не хоче війни", - сказав він, повідомляє Українська правда.

"Ми проти того, щоб в такій термінології обговорювати наші відносини з близькою нам Україною. Ми будемо всіляко підтримувати всі сили, які виступають за зміцнення наших двосторонніх відносин, тим більше, що від цих відносин залежить стабільність в Європі. Це повинні зрозуміти західні політики, які зараз лають нас останніми словами", - додав Карасін.