У МЗС РФ кажуть, що не хочуть війни з Україною
22:26, 02 березня 2014Політика
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Росія не хоче війни з Україною і готова підтримувати всі сили в цій країні, які виступають за зміцнення відносин Москви і Києва.
Григорій Карасін / mfa-pmr.org
Про це в ефірі телеканалу "Росія-1" заявив статс-секретар, заступник глави МЗС РФ Григорій Карасін.
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"Я переконаний, що ніхто в Росії не хоче війни", - сказав він, повідомляє Українська правда.
"Ми проти того, щоб в такій термінології обговорювати наші відносини з близькою нам Україною. Ми будемо всіляко підтримувати всі сили, які виступають за зміцнення наших двосторонніх відносин, тим більше, що від цих відносин залежить стабільність в Європі. Це повинні зрозуміти західні політики, які зараз лають нас останніми словами", - додав Карасін.
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