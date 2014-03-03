На УНІАН ведеться масштабна безперервна DDoS-атака

Найпотужніша безперервна DDoS-атака триває досі.

У зв'язку з цим можливо періодичне повне «падіння» сайту, некоректне відображення контенту та повільна робота ресурсу.

Ми приносимо свої вибачення нашим читачам за проблеми з доступом на сайт, і докладаємо всіх зусиль для якнайшвидшого відновлення нормальної працездатності сайту.