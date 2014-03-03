На УНІАН ведеться масштабна безперервна DDoS-атака
14:22, 03 березня 2014Політика
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На сайт найбільшого інформаційного агентства в Україні УНІАН ведеться масштабна атака, яка розпочалася близько першої години ночі 3 березня.
Найпотужніша безперервна DDoS-атака триває досі.
У зв'язку з цим можливо періодичне повне «падіння» сайту, некоректне відображення контенту та повільна робота ресурсу.
Ми приносимо свої вибачення нашим читачам за проблеми з доступом на сайт, і докладаємо всіх зусиль для якнайшвидшого відновлення нормальної працездатності сайту.
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