МЗС Люксембурга: Крим не може бути ціною незалежності України

Росія своїми силовими діями у Криму чинить насильство над Україною, Крим не може бути ціною незалежності України.

Як передає власний кореспонлент УНІАН у Брюсселі, про це заявив журналістам міністр закордонних справ Люксембурга Жан Ассельборн перед естреним засіданням Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ з обговорення ситуації в Україні.

За його словами, для захисту російської національної меншини існують інші, невійськові методи.

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"Те, що діється, це насильство над Україною, ми не можемо з цим погодитись. Між Президентом Путіним і Держдумою відбувається якесь театральне дійство, буцімто для захисту інтересів російськомовного населення в Україні", - сказав Ассельборн.

"Але для захисту цих прав існують інші способи. Безумовно, права меншин є засадничими, але їх не слід захищати воєнними діями. Я вважаю, що Крим не може бути ціною української незалежності", - сказав глава МЗС Люксембурга.