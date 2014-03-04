Активісти проголошення сепаратистських настроїв перебувають під наглядом ГПУ - Парубій

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання, чи встановлені й затримані особи, які зривали прапори України з адміністративних будівель у південносхідних областях.

”Генеральна прокуратура України в ці дні активно займається встановленням усіх цих осіб. Відкрито вже цілий ряд кримінальних справ”, - сказав секретар РНБО.

Парубій наголосив, що ті люди, які були лідерами ц активістами ”по проголошенню сепаратних настроїв, перебувають під пильним наглядом Генпрокуратури, їхні особи встановлюються, відкриваються кримінальні справи”.