Коломойський заявив, що допоки буде губернатором Дніпропетровщини, бізнесом не займатиметься

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську.

“Якби мені ще два тижні тому сказали б, що я сидітиму в цьому кріслі, я би посміявся. Але ж в цей нелегкий час я сам себе запропонував на цю посаду, щоб заспокоїти населення, попередити протистояння, якого, загалом, на Дніпропетровщині і не було”, - зазначив голова Дніпропетровської ОДА.

За його словами, це не погана ідея, що олігархи за принципом земляцтва сьогодні пішли у владу.

“Я вважаю, що також хороша ідея, аби Ахметов очолив Донецьку область. Подібна можливість піти у владу була і Пінчука”, - заявив Коломойський.

На його думку, якщо олігархи йдуть у такий нелегкий час у владу — це дає суспільству в регіонах сигнал до спокою, що все нормалізується.

Читайте такожМи всі були заручниками злочинного режиму - КоломойськийКоломойський також заявив, що олігархи можуть допомогти Україні інвестиціями. “Питання допомоги полягає в тому — це має бути благодійність або інвестиції. Я вважаю, що наші інвестиції в Україну набагато більші”, - зазначив голова ОДА.

Коломойський також повідомив, що відучора почав співробітництво з головою Дніпропетровської облради Євгеном Удодом, а також має намір співпрацювати з усіма політичними силами та громадськими організаціями в рамках чинного законодавства.

Він підкреслив, що якийсь час входитиме в курс справ в адміністрації, оскільки робота чиновника для нього нова. Він зазначив, що Штаб національного захисту, який створений на Дніпропетровщині, поступово має перетворитися на штаб контролю за владою.

Читайте також Дніпропетровщину та Донеччину очолили Коломойський і Тарута Коломойський також заявив, що найближчим часом не робитиме “кадрової революції”, познайомиться з людьми, а потім прийматиме рішення. Водночас він повідомив, що в команді заступників голови облдержадміністрації працюватимуть народний депутат України шостого скликання Святослав Олійник та юрист Борис Філатов.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня виконуючий обов`язки Президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов призначив Ігоря Коломойського головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації, звільнивши з цієї посади Дмитра Колєснікова.