Янукович не мав права звертатися до Путіна про введення військ в Україну - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив речник МЗС України Євген Перебийніс.

Він підкреслив, що цей лист не має юридичної сили тому, що підрозділи Збройних сил інших держав можуть перебувати на території України лише виключно за законодавством України, зокрема, законом про порядок допуску та умови перебування підрозділів Збройних сил інших держав на території України.

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Він пояснив, що стаття 2 цього закону передбачає, що іноземні Збройні сили можуть перебувати в Україні на підставі міжнародних договорів та в порядку, визначеним законодавством України, а відповідно до ст. 4 цього закону забороняється допуск іноземних Збройних сил тих країн, які не визнають цілісність країни, або висувають претензії щодо такої цілісності.

Також Перебийніс додав, що Президент може приймати рішення про допуск іноземних держав в Україні виключно на підставі пропозицій РНБО, а рішення Президента про це має бути ухваленою Верховною Радою.

“Відповідне одноосібне рішення Віктора Януковича щодо звернення до Президента Росії не відповідає Конституції та законодавству України”, - наголосив речник МЗС.

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Також Перебийніс зазначив, що представник Росії в Ради безпеки ООН не сказав на засіданні нічого нового, крім того, що продемонстрував лист від Януковича без підпису.

“Єдиним новим елементом виступу стала демонстрація листа колишнього Президента України, яка, як звернули увагу інші члени Ради безпеки, не містить підпису”, - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, під час останнього засідання Ради безпеки ООН Україна отримала підтримку не тільки від Західних держав, але й від Китаю та від держав-членів СНД, зокрема Казахстану.