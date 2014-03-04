Рух на українсько-російському кордоні суттєво зменшився

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив перший заступник голови Держприкордонслужби Павло Шишолін.

Він зауважив, що потік на українсько-російському кордоні суттєво зменшився.

“Пропуск суттєво впав”, - сказав він.