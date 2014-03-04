Рух на українсько-російському кордоні суттєво зменшився

21:01, 04 березня 2014
Політика
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Державна прикордонна служба України відзначає значне зменшення кількості перетину українсько-російського кордону громадянами двох країн в останні дні.

Рух на кордоні зменшився

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив перший заступник голови Держприкордонслужби Павло Шишолін.

Він зауважив, що потік на українсько-російському кордоні суттєво зменшився.

“Пропуск суттєво впав”, - сказав він. 

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