Парубій пропонує легалізувати Самооборону Майдану

Як передає кореспондент УНІАН, про це Парубій заявив на брифінгу.

“Самооборона на сьогодні виконує дуже важливі функції. Одного дня ми опинилися в ситуації, коли міліція пішла з Києва, і ми змогли організувати патрулювання Києва. Ми створили робочу група, яка готує законопроект про самооборону. Ми вивчаємо досвід, в тому числі і Швейцарії, де всі громадяни держави можуть бути мобілізовані і можуть вийти на захист своїх прав. Ми подаватимемо цей закон у Верховну Раду і спільно будемо вирішувати, у якому форматі працюватиме самооборона”, - сказав Парубій.