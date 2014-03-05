Парубій пропонує легалізувати Самооборону Майдану
13:38, 05 березня 2014Політика
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Секретар РНБО Андрій Парубій пропонує легалізувати діяльність загонів Самооборони Майдану шляхом прийняття відповідного законопроекту
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це Парубій заявив на брифінгу.
“Самооборона на сьогодні виконує дуже важливі функції. Одного дня ми опинилися в ситуації, коли міліція пішла з Києва, і ми змогли організувати патрулювання Києва. Ми створили робочу група, яка готує законопроект про самооборону. Ми вивчаємо досвід, в тому числі і Швейцарії, де всі громадяни держави можуть бути мобілізовані і можуть вийти на захист своїх прав. Ми подаватимемо цей закон у Верховну Раду і спільно будемо вирішувати, у якому форматі працюватиме самооборона”, - сказав Парубій.
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